Luego del triunfo agónico del lunes pasado ante Ferro, el plantel de Instituto volvió a los entrenamientos en la mañana del miércoles en La Agustina. El próximo partido será en Santiago del Estero, el próximo lunes a las 19.05, ante Mitre.

Para ese juego, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio perderá a Patricio Cucchi. El delantero, que salió en el primer tiempo ante Ferro, tiene un desgarro del músculo semimembranoso de su muslo izquierdo. Así, el atacante estará afuera durante tres semanas.

Otro de los puntas que no podrán jugar es Joaquín Molina. El ex Tristán Suárez será operado el viernes de una hernia inguinal y no podrá ser tenido en cuenta por el entrenador por cuatro o seis semanas, aproximadamente.

Ante la baja de ambos delanteros, desde las divisiones inferiores subieron al juvenil Mateo Gutiérrez a la primera división y podrá ser uno de los debutantes en alguno de los próximos partidos del equipo albirrojo en el torneo. Es un jugador que tiene 21 años y es nacido en Río Cuarto.