En alza, Instituto se prepara para recibir a Ferro el próximo lunes y seguir escalando en las posiciones de la Primera Nacional, en la que aparece invicto y a tres unidades del puntero Belgrano. Y Lucas Bovaglio espera por Fernando Alarcón, para saber si podrá contar con el zaguero central.

En cambio, Joaquín Molina será intervenido quirúrgicamente a raíz de una hernia inguinal que sufrió en el partido con Quilmes. El delantero fue titular ante el Cervecero y quedó afuera de la visita a Independiente Rivadavia. Lo operan la semana próxima y la recuperación le demandará al menos un mes.

Volviendo a Alarcón, el defensor será evaluado este sábado. Quedó afuera en al fecha pasada por una lesión muscular que no es desgarro, y podría reaparecer frente a Ferro el lunes a las 19.10, televisado por TyC Sports. En caso volver a la zaga central, Bovaglio debe decidir si es con Ezequiel Parmisari, su compañero habitual, o con el uruguayo Matías Ferreira, de buen desempeño en estos dos últimos partidos.

A su vez, Joaquín Arzura ya cumplió la fecha de suspensión tras la tarjeta roja ante Quilmes (queda con cuatro amarillas), y reaparecerá en la formación por el juvenil Leandro Monje.

Autorizan el ingreso de banderas y telones

Por gestiones de la Comisión Directiva ante el Cosedepro, el próximo lunes estará permitido el ingreso de instrumentos, banderas, tirantes y telones al estadio de Instituto, partido ante Ferró, según comunicó la dirigencia del club de Alta Córdoba.

La dirigencia de Instituto gestionó para que se autorice el ingreso de telones, tirantes y demás elementos el lunes ante Ferro. Foto: Twitter @InstitutoAC

En la anterior presentación, el empate con Quilmes, no se realizó el denominado “minuto 19.18″ en las tribunas, ya que el Cosedepro no autorizó el ingreso de los distintos elementos. La decisión del ente de gobierno generó polémica, porque en los partidos de Belgrano si se hace para el llamado “minuto 68″.

Para el encuentro con Ferro, continúa vigente la misma modalidad de ingreso: socios ingresan con carnet físico o digital (no se podrá acceder con DNI) con la cuota de marzo. No se venderán entradas. Y no se permite el uso de pirotecnia en el estadio.