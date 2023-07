Insólito en Córdoba: un integrante de lista no fue a votar y el candidato perdió las elecciones por un voto

El pasado 25 de junio, la localidad de Monte Ralo, además de elegir gobernador de Córdoba, los vecinos también votaban por el próximo intendente. Sin embargo, un hecho insólito ocurrió y la lista de Juntos por el Cambio perdió por un punto.

El hecho ocurrió en las elecciones a intendente de la localidad ubicada entre el departamento Santa María y Calamuchita, cuando al finalizar los comicios los resultados fueron 145 a 146. El candidato de Juntos por el Cambio (JPC), Rubén Aselle, quedó en segundo lugar por diferencia de un voto ante Héctor Nardi, candidato oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba.

Monte Ralo. La elección se definió por un solo voto: 145 a 146.

El partido opositor podría haber empatado las elecciones, sin embargo, un miembro de la lista no asistió a votar. En diálogo con La Voz, Aselle contó el motivo por el cuál el hombre no fue a votar ese día.

“Él es camionero y justo le salió un viaje a Rosario y volvía en dos días”, narró. Sin embargo, por un inconveniente no pudo emprender la vuelta a tiempo y no llegó para emitir su voto. Ante esto, el excandidato dijo que tomó la situación como una anécdota y no guarda rencor.