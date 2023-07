El intendente cordobés que acabó con 40 años de peronismo en su pueblo aseguró que donará su sueldo para obras

Facundo Manzoni debe asumir un rol inesperado: la intendencia de Viamonte. El joven de 30 años se postuló 80 días antes de los comicios, repartió folletos a sus vecinos y aún así logró destronar al peronismo que gobernaba la localidad cordobesa desde 1983. Ahora, confirmó que donará su sueldo para obras públicas.

El 25 de junio, Viamonte, una localidad de 1.500 habitantes ubicada al sudeste de Córdoba, eligió a sus nuevas autoridades. La decisión estaba entre Mauro Héctor Moyano, de Hacemos Unidos por Córdoba, partido que gobernaba desde hace 40 años, y Facundo Manzoni, de Juntos por el Cambio.

Facundo Manzoni

El resultado fue sorprendente: el productor agropecuario Manzoni se impuso con el 54 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento del peronismo, con una participación superior al 80 por ciento de los vecinos.

“No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. No teníamos ni un agua saborizada para festejar”, reconoció el hombre que celebró de manera improvisada: “Salimos con un sulki medio precario porque al otro se le pinchó la rueda”, dijo en entrevistas posteriores al triunfo.

LA DECISIÓN DE MANZONI DE DONAR SU SUELDO PARA OBRAS EN VIAMONTE

Tras el triunfo, Manzoni aseguró que no necesita del sueldo como jefe municipal para vivir, por lo que donará lo que perciba a las instituciones del pueblo para obras.

Facundo Manzoni

“Yo soy productor agropecuario, y creo en la meritocracia, en el valor de la palabra empeñada. Ahora tengo un gran desafío y es jodido, pero hay que meterse en política para no resignarse”, manifestó a La Voz.

Y agregó: “Los pueblos se están transformando en sociedades viejas, porque todos se van por la falta de oportunidades. Decidí entonces que hay que dar la pelea desde adentro, nos presentamos porque esto era tierra de nadie”, dijo el intendente electo que logró repartir 49 folletos durante s campaña electoral; lo demás, fue “boca a boca”, según aseguró.