Es de Córdoba, tiene 30 años, se presentó 80 días antes de las elecciones y destronó al peronismo

El “super domingo” electoral del 25 de junio dejó resultados sorprendentes en ciertas localidades de la provincia de Córdoba. Uno de ellos se dio en Viamonte de la mano de un agropecuario que se presentó 80 días antes de los comicios y destronó al peronismo, que estaba desde el retorno de la democracia.

Facundo Manzoni es un hombre del campo de 30 años que se inscribió en el proceso electoral porque Viamonte “era tierra de nadie”, según sus palabras a TN. El ahora intendente representante de Juntos Por el Cambio (JxC) se mostró sorprendido por el resultado ya que su campaña fue “de boca en boca”.

Es productor agropecuario, tiene 30 años y es el nuevo intendente de Viamonte. Foto: Genti

“Hicimos folletos, pero se rompió la impresora de la gráfica, así que solo entregamos 49 en la calle”, contextualizó entre risas. En tanto, recordó cuál fue la charla clave con un mecánico que lo motivó a probar lo imposible ante “un aparato enorme”.

El ganador de las elecciones en Viamonte. Foto: Facundo Manzoni

“Me preguntó si no íbamos a hacer algo, y ahí hice una comparativa de cómo estaba todo cuando nací en el hospital municipal de mi pueblo, y cómo estamos ahora. Lo cierto es que los pueblos se están transformando en sociedades viejas, porque todos se van por la falta de oportunidades. Decidí entonces que hay que dar la pelea desde adentro”, reveló.

CÓMO FUERON LOS FESTEJOS IMPROVISADOS DEL 25 DE JUNIO EN VIAMONTE

Finalmente, el 82 por ciento de la población de Viamonte fue a las urnas y Manzoni ganó con un 54 por ciento de los votos, frente al 32 de Mauro Héctor Moyano de Hacemos Unidos por Córdoba.

“No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. No teníamos ni un agua saborizada para festejar”, reconoció el hombre que celebró de manera improvisada: “Salimos con un sulki medio precario porque al otro se le pinchó la rueda”.

Por otro lado, aseveró que “la gente estaba cansada y mucha gente grande fue a votar. Acá el oficialismo estaba enquistado en el poder”. En este sentido, contó: “El peronismo ese día ya había armado el escenario, tenía la parrilla con carne”.

GANÓ LAS ELECCIONES EN UNA LOCALIDAD DE CÓRDOBA Y CONTÓ QUE HARÁ CON SU SUELDO

Facundo Manzoni anticipó que donará su sueldo como intendente de Viamonte a las instituciones locales. “Yo soy productor agropecuario, y creo en la meritocracia, en el valor de la palabra empeñada. Ahora tengo un gran desafío y es jodido, pero hay que meterse en política para no resignarse”, concluyó motivado para lo que viene.