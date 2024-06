Talleres y Belgrano: a qué hora es el sorteo para conocer sus rivales en Libertadores y Sudamericana

Talleres, clasificado a octavos en Copa Libertadores, y Belgrano, que hizo lo propio en la Sudamericana, conocerán este lunes sus próximos rivales en la instancia definitoria. Será en el sorteo de las llaves en Paraguay, en la sede la de la Conmebol, a las 13 hora argentina. Transmitido por los canales oficiales de Facebook y Youtube, más ESPN 3 y Fox Sports, y vía streaming por Star+.

Copa Libertadores Sao Paulo vs Talleres (Fotobaires) Foto: Marcello Zambrana

El Albiazul, segundo en el grupo B, enfrentará a uno de los primeros, equipos que aparecen en el bombo 1. Fluminense de Brasil, São Paulo, Junior de Barranquilla, Bolívar de Bolivia, Palmeiras, Atlético Mineiro y River. Y le tocará definir de visitante. Los partidos ida y vuelta se disputarán en agosto.

Copa Libertadores, Sao Paulo vs Talleres (Fotobaires) Foto: Marcello Zambrana

Aún resta por definirse un lugar, en el Grupo C, debido a que Gremio de Porto Alegre debe dos partidos postergados por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul. Por ahora, en ese grupo manda The Strongest de Bolivia con 10 puntos, en seis partidos. Sigue Huachipato de Chile, con ocho unidades en cinco fechas. Luego, viene Gremio con seis y cierra Estudiantes de La Plata con cuatro en cinco (ya eliminado).

CALENDARIO DE LAS LLAVES ELIMINATORIAS EN LIBERTADORES

Octavos de final: semana del 14 de agosto al 21 de agosto.

Cuartos de final: semana del 18 de setiembre al 25 de setiembre.

Semifinal: semana del 23 de octubre al 30 de octubre.

Final: sábado 30 de noviembre.

CÓMO SE DEFINE EL RIVAL DE BELGRANO

Puntero invicto, Belgrano aparece en el bombo 1, junto con los otros siete primeros de las zonas de Copa Sudamericana, por sobre el Inter de Porto Alegre, que adeuda dos partidos más. Es decir que el Pirata dirimirá el pase a cuartos de final como local.

Belgrano e Inter de Brasil, en duelo por Copa Sudamericana, en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Además del Pirata, los otros primeros son Independiente Medellín, Cruzeiro, Fortaleza (Brasil), Sportivo Ameliano de Paraguay, Corinthians, Lanús y Racing Club. Los que clasificaron segundos y se enfrentarán a los terceros de la Libertadores y son: Always Ready de Bolivia, Universidad Católica de Ecuador, Boca, Paranaense de Brasil, Racing de Uruguay, Cuaibá de Brasil y Bragantino de Brasil. Falta un lugar, que depende de lo que pase en el Grupo C.

Real Tomayapo vs. Belgrano en Bolivia (Fotobaires) Foto: fotobaires

Los cruces de 16avos de final no se sortean: se definen entre el mejor segundo de Sudamericana con el peor tercero de Libertadores, con ventaja de definir de local para el equipo de la Sudamericana. Falta definirse el Grupo C de la Libertadores, pero si Gremio termina tercero (como hasta ahora) las llaves quedan de esta manera:

Bragantino-Barcelona de Guayaquil

Paranaense-Cerro Porteño de Paraguay.

Cuiaba-Gremio de Brasil.

Boca-Libertad de Paraguay.

Always Ready-Independiente del Valle.

Racing (U)-Liga de Quito de Ecuador.

Delfín-Rosario Central.

CALENDARIO DE LAS LLAVES ELIMINATORIAS EN SUDAMERICANA