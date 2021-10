Un carnicero cordobés sufrió este fin de semana un saqueo total en su local ubicado en calle Bedoya al 600, en barrio Cofico. Al llegar a la carnicería para abrirla al público, el trabajador se dio con que lo habían desvalijado y solo le quedaban las heladeras.

“Entré a la mañana y vi un desastre. Me quedé tildado, no entendía. Se llevaron todo, hasta la bandeja de las milanesas”, señaló Germán, el carnicero, en diálogo con El Show del Lagarto. Y reconoció que no sabe si podrá volver a trabajar.

“Está tan difícil todos los días meterle pilas de donde no tenés para laburar, porque no te alcanza nunca, y te llevan todo... es bronca, impotencia, te sentís totalmente solo”, aseguró el hombre, claramente afligido.

Como si esto fuera poco, Germán contó que tiene algunas deudas producto del impacto de la crisis y al aumento de los precios. “Le debo a todo el mundo. Desde luz a lo que imaginés. Porque la carne se puso muy cara, con los cortes de exportación, no sé cómo fue el tema. Era para que bajara y subió, después bajó muy poquito y a la gente ya no le alcanza”, enfatizó.