Ingeniería cordobesa: se le rompió el levanta vidrios del auto y encontró una insólita solución

La ingeniería cordobesa es noticia una vez más por lo insólito de las soluciones que ofrece. Ésta vez, la propuesta fue de un conductor al que se le rompió el levanta vidrios del auto y decidió resolverlo de una particular manera.

La situación fue filmada en barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba, y compartida por la cuenta Only in Córdoba. Las imágenes muestran a un auto con un cuchillo de trozar ubicado en la abertura del levanta vidrio; una suerte de “soporte” para que el cristal no baje.

La resolución fue tan inusual que llamó la atención de otros conductores que no dudaron en filmarlo. En las redes, la situación también generó sorpresas y el video se viralizó rápidamente.

VIDEO: LA INSÓLITA SITUACIÓN DE UN CONDUCTOR CORDOBÉS