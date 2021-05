Puntero invicto del Federal A, a Racing de Nueva Italia el regreso a la fase 1 por el coronavirus le frenó el envión. Su técnico, Hernán Medina, lo lamentó, y planteó que puede haber desventaja para la Academia en cuanto a los entrenamientos.

//Mirá también: Racing de Nueva Italia para: se suspendió el partido con Sportivo Belgrano

“La información no especifica si se puede entrenar o no. En algunos lugares donde no hay tantos casos de coronavirus, pueden entrenar. Espero que lo que decidan sea por igual para todos, y que no haya ventajas”, pidió el DT en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

//Mirá también: Racing más puntero que nunca por su triunfo en Chaco, por el Federal A

“Esto nos afecta a todo, a nivel social y deportivo. Ya nos sucedió a todos que fuimos el último escalón para insertarnos en la competencia. Eso fue un desgaste anímico y psicológico”, argumentó.

Feliz en Nueva Italia

Hernán Medina sonó como posible candidato para ser entrenador en Belgrano, donde finalmente contrataron a Guillermo Farré. Al respecto, la Tota fue tajante en la respuesta.

“Ojalá que mi etapa en Racing sea prolongada, y pueda ser una parte aunque sea pequeña de la historia del club. Siento que nunca alcanza, me siento cómodo en Racing”.