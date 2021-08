Llegó como refuerzo y se afirma como titular en Talleres. Y disfruta de la racha Albiazul con tres triunfos seguidos, para ponerse a dos puntos de la cima en Liga Profesional. Y así define Héctor Fértoli el momento de la T: “El Cacique nos inculca que cada partido es una final”.

En conferencia de prensa, el extremo que proviene de Racing Club, destacó el triunfo 2-1 sobre Unión de Santa Fe y las virtudes del equipo. “Fue un partido complicado y supimos golpear cuando tuvimos las oportunidades. Son tres puntos de oro y el equipo muestra carácter. La intensidad y la versatilidad, la velocidad y la presión ante las pelotas perdidas, caracterizan a este equipo”, resaltó.

Con buenas actuaciones se gana un lugar entre los once, más allá de la ausencia de Diego Valoyes por una lesión que también lo margina de la visita de este jueves a Argentinos Juniors, por la octava fecha de la Liga. “El técnico me va pidiendo amplitud y que no deje de cerrarme a buscar la pelota para que los laterales pasen por las bandas. Me da mucha libertad cuando cambio con Auzqui o Martino, y eso me hace sentir cómodo”.

Y en cuanto al silencio de Alexander Medina por el enojo que le provocó la partida de Federico Navarro, razón por la cual no toma contacto con la prensa desde ese momento, Fértoli señaló: “No notamos malestar, al contrario. Todos los partidos tiene un plan nuevo y cada día te deja algo nuevo”.