Con la 10 en la espalda, y faltando 10 minutos para el cierre del partido con Boca, hizo su debut en Talleres el extremo Héctor Fértoli. “Feliz de estar acá. Hice fuerza para venir y contento por estos primeros minutos y lo que quiero es aportar lo mío”, afirmó el Rayo.

“El técnico me pidió que vaya sobre la línea, al límite del fuera de juego, y que pique por las puntas para estirar la defensa. Me ahogué un poco, hacía bastante que no jugaba pero me sirve”, agregó tras el 0 a 0 frente al Xeneize.

Alexander Medina lo destacó como “un muy buen fichaje”. Y Fértoli remarcó. “En Racing no iba a tener participación. Me lo dijo Pizzi así que busqué una salida. Había algunas alternativas pero la primera opción era Talleres”.

Al final del partido en el Kempes se saludó afectuosamente con el peruano Advínculas, refuerzo de Boca, con quien fue compañero en Newell’s. El que llegó y si puso la camiseta para entrar como titular fue Juan Ramírez, ex Talleres.

“Me sumé el jueves y debuté hoy. Un poco amargado por la jugada que podría haber terminado en gol. Intenté darle la pelota a Cristian (Pavón), y le tendría que haber pegado al arco”, admitió el volante.

“Con confianza y partidos la va a romper. Es encarador, de los que no quedan muchos. Es desequilibrante. Por suerte no pateó, je”, anticipó Guido Herrera sobre su ex compañero en Talleres.