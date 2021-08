El plantel de Boca arribó este sábado a Córdoba y se instaló en el hotel Holiday Inn, en la antesala del encuentro de este domingo a las 15.45 con Talleres en el estadio Kempes, por la fecha cuatro de la Liga Profesional.

//Mirá también: Talleres para el duelo con Boca: sin Juan Cruz Komar y con el Rayo Fértoli

Entre los concentrados aparecen dos ex Talleres, Cristian Pavón y Juan Ramírez. Este último flamante refuerzo que comenzó a entrenar ayer viernes y con chances de ser titular ante su ex equipo. Es una de las dudas, su ingreso o la continuidad del Pulpo González por el sector izquierdo del mediocampo. En cuanto a Pavón, jugaría uno de sus últimos partidos en Boca porque sería transferido a un club europeo.

El plantel de Boca, con Kichán Pavón y Juan Ramírez, flamante refuerzo. Twitter @BocaJrsOficial

//Mirá también: El conflicto por el pase de Bebelo Reynoso: “Talleres no le paga al Cibi porque no quiere”

Vale recordar que el miércoles el Xeneize enfrentará a River por octavos de final de la Copa Argentina. Aún así Miguel Ángel Russo pondrá en escena lo mejor disponible. El peruano Luis Advíncula, otra de las incorporaciones más recientes, acompaña a la delegación pero no será tenido en cuenta. Y no viajó el delantero cordobés Nicolás Orsini, ex Lanús.

Boca atravesó momentos complicados por la eliminación en Brasil en Copa Libertadores, con incidentes incluidos. Y al regreso sus jugadores debieron cumplir con el aislamiento por la pandemia, con lo que afrontó con la Reserva los partidos con Banfield (0-0) y San Lorenzo (derrota 2-0).

A estos inconvenientes se sumó la decisión del delantero colombiano Sebastián Villa de dejar de entrenar para presionar con una transferencia al Brujas de Bélgica, que ofreció 7 millones de dólares por su pase.

El probable once titular sería con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela y González o Juan Edgardo Ramírez; Aaron Molinas; Pavón o Luis Vázquez y Norberto Briasco.