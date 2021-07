El comunicado emitido por Talleres ayer viernes, expresando que no le paga al Cibi porque no comunicaron en que cuenta bancaría debe realizarse el depósito de los más de 800 mil dólares, derivó en una réplica de parte del club de barrio Ituzaingo. Desde hace cuatro años vienen reclamando por el porcentaje del pase de Emanuel Bebelo Reynoso.

“Talleres no le paga a al Cibi porque no quiere. La gente de Talleres quizás quiere dilatar el tema. Lo cierto es que no pagaron. Tenemos un fallo a favor del TAS y lo vamos a hacer cumplir”, señaló Pablo Tello, presidente del Cibi, en Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

Pablo Tello, presidente del Cibi, insiste en que Talleres debe hacer efectivo el pago. Twitter @TercerTiempo30

“Si no tienen la plata en Talleres que lo digan. AFA tiene que tomar una postura. Acá hay un fallo del TAS. Ganamos el juicio... ¿Talleres, con la cantidad de jugadores que tiene, no tiene la plata? El fallo lleva tres meses”, insistió el directivo. Y aseguró que la cuentas bancarias fueron presentadas como corresponde.

“Lo que deben pagarnos son 810.000 dólares, más un interés por año de juicio, asciende a unos 900 mil dólares por esta primera parte, el 20 % de la transferencia de Talleres a Boca. En su tiempo reclamaremos la segunda parte”, amplió Tello.