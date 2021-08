“Nos costó muchísimo, no hicimos un buen primer tiempo. En el segundo mostramos coraje, defendiendo el escudo de Instituto. Por eso ganamos”. La síntesis de Marcelo Vázquez sobre el triunfo de la Gloria, 2 a 1 sobre Deportivo Morón por la fecha 22 de la Primera Nacional en Alta Córdoba.

“En el entretiempo hablamos de un cambio de actitud, de dar un plus porque lo del primer tiempo claramente no alcanzaba. Merecimos el triunfo porque el segundo tiempo fue todo nuestro, ellos no llegaron más”, argumentó el entrenador Albirrojo.

Y remarcó: “Los jugadores creyeron en ellos mismos, y con mucho amor propio lo pudieron dar vuelta al resultado, defendido la camiseta y el escudo de Instituto”.

Presentación con gol

Matías Godoy llegó el jueves pasado como quinto refuerzo de Instituto, por la lesión de Joaquín Mateo. Lo incluyeron en el plantel para el partido con Morón, entró y convirtió el gol del triunfo, tan agónico como necesario para la Gloria.

“Al principio entré nervioso, impreciso. Después me acomodé y fue el debut soñado, con asistencia y gol. El equipo necesitaba la victoria y viene a aportar el granito de arena”, aseguró el delantero que proviene de la Reserva de Argentinos Juniors.