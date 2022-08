Habló la madre del chico baleado por delincuentes cuando iba al colegio

Tras el lamentable hecho delictivo sufrido este miércoles por la mañana, salió a hablar la madre del adolescente de 16 años que recibió un disparo en la pierna en una ocasión de robo. Ambos caminaban hacia la parada del colectivo cuando dos delincuentes en moto aparecieron, les robaron las pertenencias y los hirieron.

“Íbamos a la parada del colectivo, dos motochorros nos interceptaron y nos robaron los bolsos”, contó Pamela. Y reconoció que se había dado cuenta que le iban a robar antes de que le ocurriera. “Vi cuando pegaron la vuelta y ahí sabía que nos iban a hacer algo. Le dije a mi hijo que corriera pero el otro lo siguió”, detalló en diálogo con Arriba Córdoba.

“Cuando me pega, me caigo y persigue a mi hijo. Él no quería escapar porque vio el arma apuntándome”, señaló la mujer. En este sentido, calificó al hecho como “algo muy traumático y feo” y explicó que se desvaneció por el dolor que sintió y por ver al hijo herido.

“Todavía estamos traumados. No podemos ir tranquilos a la parada del colectivo”, lamentó. A pesar del mal momento vivido, Pamela sabe que la situación podría haber terminado peor. “Gracias a Dios estamos bien. Agradezco no nos haya pasado nada más. Lo material se recupera”, remarcó.