“Sabíamos lo que era Agropecuario. En una jugada típica de su juego abrieron el marcador y se les abrieron los espacios. En ningún momento pudimos imponer nuestra solidez, el rival con su paciencia nos rompió esa posibilidad”.

Guillermo Farré, técnico de Belgrano, analizó la derrota 1 a 0 ante Agropecuario en el Gigante de Alberdi, que cortó la seguidilla de tres triunfos en la Primera Nacional.

“Me queda una sensación de angustia porque no pudimos imponer lo que queríamos”, admitió el DT. Y completó: “Desde la producción ofensiva no pudimos generar oportunidades. Me quedaría mal si los jugadores no trabajaran, y hoy lo hicieron muy bien, pero el rival manejó la pelota con más criterio”.

Visita a Quilmes

Con la derrota Belgrano quedó con 21 puntos en la fecha en la que también perdieron los de arriba: el líder Tigre (28 puntos) cayó 1 a 0 frente a Almirante Brown (quinto con 26), y el escolta Gimnasia (27), 2-1 en Mendoza frente a Temperley.

El lunes 19 de julio el Pirata visitará a las 15 a Quilmes, que este lunes enfrentará a San Martín en Tucumán, tercero con 26 unidades.