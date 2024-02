Guillermo Farré: el “comienzo catastrófico” de Belgrano, pero con “fuerzas para seguir”

Belgrano fue derrotado por Godoy Cruz en Alberdi, partido crucial para la continuidad de Guillermo Farré. De todos modos, el entrenador anunció en conferencia de prensa que se mantendrá en el cargo. “Estoy con fuerzas para seguir”, aseguró. A la vez que reconoció que el comienzo de temporada es “catastrófico”.

Belgrano vs Godoy Cruz. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Los resultados mandan, pero estoy estirando la cuerda porque quiero a Belgrano. Si estuviera en otro club ya me hubiese ido. Estamos en deuda con la gente”, explicó Farré, en una situación límite. Sin victorias en lo que va del año y con apenas una en los últimos 11 partidos que disputó.

“El grupo está muy comprometido. Eso me permite ver que nos tenemos que seguir acompañando. Cuando vea que el grupo me mira de reojo y que no hace el esfuerzo por conseguir el resultado, sin dudas que seré el primero en dar un paso al costado”, avisó.

"CONFIAMOS PLENAMENTE EN EL CUERPO TÉCNICO, VAMOS A SALIR"



Juan Barinaga se mostró dolido por el presente de Belgrano tras la derrota con Godoy Cruz, pero tiene confianza que cambiar la racha del Pirata.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bNHo914e2M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2024

Y agregó: “Nos da impotencia quedarnos con las manos vacías. Anímicamente no estamos de la mejor manera. Sabemos que estamos en deuda con la gente”.