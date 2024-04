Gran Hermano 2024: así fue el inesperado ataque de Arturo contra Emmanuel

Arturo ingresó a la casa de Gran Hermano y estableció una buena relación con la mayoría de los integrantes de la casa, pero una especial con Martín Ku. En las últimas horas, el perro atacó a Emmanuel Vich, el peluquero cordobés y sorprendió a todos.

El vínculo entre “Chino” y Arturo quedó evidenciado en una situación que tuvo en el centro a Emma. Mientras él jugaba con Ku y lo empujaba suavemente contra la pared, sosteniéndole los brazos, el perro lo interpretó como una agresión y atacó al cordobés.

El perrito de la casa será sacado del certamen por sus comportamientos.

VIDEO: EL ATAQUE DE ARTURO A EMMANUEL EN GRAN HERMANO 2024

Inmediatamente, Emma arrojó un grito, salió corriendo y le dio un mensaje al nuevo participante de la casa. “No, no le voy a hacer nada, conmigo no”, advirtió mientras recibía gruñidos en la experiencia que quedó registrada por las cámaras de la casa.

CUÁL ES LA HISTORIA DE ARTURO, LA NUEVA MASCOTA DE LA CASA

Arturo es un galgo de casi un año y era utilizado para carreras clandestinas o caza. Un día, sus dueños decidieron abandonarlos y hace una semana fue encontrado en un lugar abandonado.

El perrito estaba en condiciones complejas. Llevaba días sin comer y tenía ciertas complicaciones tras sus antecedentes. No obstante, fue revisado por un veterinario y estaba en condiciones para ir a la casa.

“Le abro las puertas de mi casa puedan cuidarlo y darle el amor que tanto necesita. El se encargará de devolverlo. Arturo, muy bienvenido a Gran Hermano”, presentó el Big al cachorrito que estará en la casa.