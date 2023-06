Grabaron el llanto de un bebé en el hospital Misericordia de Córdoba, cuando el lugar estaba vacío

Los nosocomios de Córdoba están plagados de misterios, sobre todo para quienes mantienen su estadía durante las noches. En este caso, se trata del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba donde se habrían filmado sonidos extraños cuando el lugar estaba completamente vacío.

“Bueno para el que no me cree, vamos a ver qué pasa”, comienza diciendo el camarógrafo de la escena, mientras va recorriendo las instalaciones del lugar. Las imágenes no son nítidas, pero se logran escuchar gritos de personas y lo que parece ser el llanto de un bebé.

El hombre, que precisa que la filmación se hace a la 1.30, se apresura a decir “Hola, hay alguien acá”, mientras escucha el ruido de, lo que parece ser, un mueble arrastrándose. El film fue compartido por David Heredia, quien aseguró que todo fue filmado en la parte vieja del Hospital Misericordia; mientras otros usuarios aclararon que se trata del dispensario del nosocomio.

El video tiene más de 300 mil reproducciones y logró que muchos usuarios contaran sus experiencias paranormales. “Yo trabajo de noche en el hospital y se siente el ruido de las puertas que se abren, vamos y no hay nadie, ya estamos acostumbrados a eso. Yo rezo y se tranquilizan”, comenta Fabiana Elias.