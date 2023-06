Suceso paranormal en Río Cuarto: filmó un “fantasma” tocando el piano y provocó un revuelo en TikTok

“Crixaliz” es un influencer de Río Cuarto que tomó trascendencia en TikTok después de comprarse una casa y comenzar a reformarla. Es que, la vivienda tenía túneles y puertas “secretas”, que fue descubriendo y filmando como contenido para sus redes. Sin embargo, ésta vez, el joven publicó un video que dejó a todos “helados”.

“Ya está sonando el piano solo”, comenzó diciendo el joven, visiblemente afectado, mientras filmaba su comedor. “No puedo creer, no sé qué hacer. Aparte me tengo que acercar para que ustedes lo vean y me crean”, siguió.

Luego, mostró el piano en cuestión y cómo, efectivamente, las teclas bajaban y sonaban sin que nadie estuviese cerca. La situación “paranormal” fue publicada en TikTok y provocó que miles de usuarios se pregunten qué pasaba en la vivienda. Incluso, hubo quienes escribieron recomendaciones para evitar este tipo de “presencias”.

QUÉ PASÓ REALMENTE CON EL “FANTASMA” QUE TOCABA EL PIANO EN RÍO CUARTO

Si bien la filmación generó todo tipo de dudas, Crixaliz descubrió qué fue lo que realmente pasaba con el instrumento de cuerdas. En un segundo video, el cordobés le habló a sus seguidores y aclaró: “Por suerte lo del piano no era un fantasma, era lo siguiente...”.

Luego, mostró a una rata entre las cuerdas del piano que, con su movimiento, provocaba el sonido que se escuchó en la primera filmación.