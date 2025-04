Ganó Talleres con Pablo Guiñazú como DT interino: primer triunfo del Cholo en el país y qué dijo

“Es mi primer trunfo como técnico en el fútbol argentino. Lo de la gente no me deja de sorprender. Ya un viejito y todo, que se acuerden y tengan ese cariño para mí es extraordinario”. Textual de Pablo Guiñazú, DT interino de Talleres, en el 2-0 sobre Gimnasia que fue su primera victoria en su carrera, dirigiendo en el país.

“Recién termina un partido, tenemos que analizarlo y planificar para mañana, el lunes... ver cómo terminaron los jugadores. Dentro de esa planificación hay que tener calma. Los vamos a escuchar a todos y cada uno de ellos. Este grupo, le toque a quien le toque, va a seguir demostrando coraje, valentía y mucho amor propio”, recapitulo en Cholo, por lo que será la presentación en Copa Libertadores este martes ante Libertad, tras cambiar casi toda la formación ante el Lobo.

“Talleres tiene un plantelazo, lo he dicho anteriormente, jugadores muy confiables. Lógicamente en una planificación entra y juega todo. El martes jugamos de nuevo y son todos realmente muy importantes. Ellos lo saben, lo escucharon de mi. Somos un grupo, no son 11 jugadores. Es el camino que todos tomamos y decidimos seguir”, añadió respecto al cruce por Copa Libertadores, ante un club en el que también jugó.

Talleres venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata. (Facundo Luque / La Voz).

Y enfatizó: “Primero y principal la sensación de estar al frente de semejante grupo es un orgullo y satisfacción enorme. Que los muchachos hayan conseguido este triunfo es maravilloso. El mensaje no tiene secretos. Es todo de ellos. Demostraron lo que juegan a la pelota y el sacrificio. Tuvimos suerte también que la pelota pegó en el palo y no entró. Siempre seré un agradecido a los jugadores”.

EL AGRADECIMIENTO AL EX DT DE TALLERES

“De un día para el otro, en una situación muy compleja, me tocó dejar un cargo y asumir. Como se los digo a todos, esto es por y para Talleres. Yo soy de Talleres, soy de la institución y estoy a disposición para lo que sea. Cómo continúa, no lo sé... Tenemos un jefe mayor que va a ir diciendo las cosas. Muy feliz, pero tranquilo”, reflexionó Pablo Guiñazú tras haber agarrado un fierro caliente.

“El club necesitaba esto en una situación muy compleja para mí, porque yo estaba al lado del cuerpo técnico que le tocó salir. La noche anterior no pude dormir. Es muy difícil, muy complejo. Hoy me toca estar acá. Se acatarán las órdenes del presidente. Si me toca seguir, daremos el máximo. Si viene un cuerpo técnico nuevo, dispuesto a estar para sumar y ayudar”, agregó el “Cholo”.

“Con Andrés (Fassi) hablar de fútbol es un hecho, tiene 40 años en la profesión. Intento escucharlo mucho porque aprendo. Y aprendí mucho del cuerpo técnico anterior. Acá hay que tener confianza en todo el plantel. Me siento representado y orgulloso. Y aprovecho para dedicarle el triunfo al cuerpo técnico anterior. Nos ha dejado una huella y soy el primero en reconocerlo”, finalizó.

EL PRIMERO DEL CHOLO GUIÑAZÚ EN EL FÚTBOL ARGENTINO

En su primera experiencia como entrenador, Pablo Guiñazú no tuvo un paso feliz por Atlético Tucumán en 2021, con seis partidos dirigidos: cuatro derrotas y empates.

El Cholo" Guiñazú en su paso como técnico en el Atlético Tucumán. (Imagen de TV).

Su segundo trabajo como DT fue en Paraguay, en Sol de América, entre julio y noviembre de 2022: ganó cinco encuentros, empató cinco y perdió 11.