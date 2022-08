Es cordobés, profesor de plástica y hace poco se enteró que tiene daltonismo

Luciano Luna, más conocido como Lucho Cartoon, es un artista cordobés, oriundo de Villa Allende, que fue noticia hace unos días pero no precisamente por su arte sino porque se enteró que padece de daltonismo. Una afección que le dio muchas más fuerzas para continuar en el mundo artístico.

Su historia fue publicada por Cadena 3, donde el artista detalló que se dio cuenta recién de grande cuando acompañó a sus alumnos a una muestra de ciencias. Allí, mostraban las gráficas de Ishihara, el test con el que se detecta el daltonismo, y fue entonces cuando notó que su percepción de los colores era diferente al de la mayoría.

Mural homenaje a Carlos Ortiz, Zazá. Artistas: Lucho Cartoon y Lucas Herrera Foto: JOSE HERNANDEZ

A raíz de este hecho, se realizó las pruebas correspondientes y se confirmó que tenía una percepción de colores distorsionada. “Los estudios son para ver qué colores son los que no distingo o puedo llegar a ver distorsionados. Son burbujas de colores donde la gente ve un número, pero la gente con daltonismo ve otro”, explicó.

Recordó que en la primaria, “la maestra me retaba porque mandaba a elegir el rojo y yo iba con el bordó, porque el rojo lo noto más naranja”. Además, vive en una ironía humorística porque la gente le dice: “¿cómo el profe de plásticas y artes visuales va a ser daltónico?”.

Al ser consultado sobre qué sintió al saber el resultado, reconoció: “Alivio por saber qué es lo que uno tiene; y alegría, porque me dedico a un trabajo con los colores y lo puedo hacer, aunque tengo una dificultad. Veo menos colores o distorsionados, pero puedo pintar y eso ya no me afecta”.