El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, dio a conocer que según datos los últimos contagios de coronavirus se dan sobre en rango etario de 15 a 30 años y se originan principalmente en reuniones sociales con mayor número del autorizado, y en fiestas clandestinas y masivas.

Ante esto, planteará al Gobierno Provincial que se activen restricciones nocturnas. Y aclaró que el pedido no va en contra del rubro económico, ya que en horarios nocturnos la economía no funciona, y a la vez permitiría más refuerzos en los operativos de control que hoy no están.

A su vez, Salibi consideró que “las restricciones deberían ser a nivel general”. Y profundizó: “Vamos a sugerir que exista una restricción, al menos en el horario nocturno y a nivel general. De nada sirve que tome yo una resolución en mi ciudad, si las ciudades vecinas no lo hacen”.