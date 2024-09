En fotos y videos, la masiva marcha de taxistas y remiseros contra las aplicaciones de transporte en Córdoba

El Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Córdoba, junto a remiseros, protagonizan desde las 10 de este jueves 12 de septiembre una masiva marcha. La consigna es un reclamo contra la Municipalidad por no regular el uso de aplicaciones de transporte.

Masiva marcha de taxistas y remiseros en Córdoba

La movilización inició a las 10 en la Terminal de Ómnibus y los recorridos de los colectivos se vieron gravemente afectados. Además, hubo agresiones e insultos entre los manifestantes, los colegas que no adhirieron a la medida y automovilistas particulares.

Protesta de taxistas frente al nuevo Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. (NIcolás Bravo / La Voz)

En ese contexto caliente, un joven que circulaba junto a su familia denunció que lo confundieron con un conductor que supuestamente trabajaba para una aplicación. Por ello, le arrojaron huevos y le propiciaron golpes.

“Estaba pasando por ahí de la nada me empezaron a pegar en el auto, no insulté a nadie. Me metieron un bollo, me bajé del auto para preguntar por qué me hicieron eso y me agarraron del cuello”, contó la víctima a Radio Mitre.

El joven agredido en la marcha de taxistas y remiseros en Córdoba.

Los taxistas y remiseros marcharon al Concejo Deliberante de Córdoba

Luego del altercado, los taxistas y remiseros que manifestaron se movieron en dirección a la nueva sede del Concejo Deliberante, ubicada en la avenida Costanera. Allí, el titular del gremio, Carlos Reviglio, sostuvo el reclamo.

Protesta de taxistas frente al nuevo Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. (NIcolás Bravo / La Voz)

Los taxistas consideran que el funcionamiento de aplicaciones como Uber, Cabify y Didi ponen en riesgo su servicio. En este sentido, aseguró que hubo una gran cantidad de entrega de chapas por parte de dueños de vehículos de color amarillo.

“Por cada patente que se entrega, se pierden entre tres y cuatro puestos de trabajo”, ponderó un integrante del sindicato, en diálogo con El Doce. Por último, analizó que “la gente no está eligiendo un sistema de transporte, sino el precio”.