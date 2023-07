Elecciones 2023 en Córdoba: la Municipalidad no cobrará multa a los que no vayan a votar

El próximo 23 de julio los cordobeses se enfrentaran por segunda vez a las urnas, esta vez, para elegir a las nuevas autoridades de la ciudad de Córdoba. La Municipalidad informó que no utilizarán el polémico sistema Turing para el escrutinio.

QUÉ SE VOTA EN CÓRDOBA CAPITAL

Esta vez, los cordobeses elegirán: Intendente, Viceintendente, 31 concejales titulares y 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante, cinco vocales titulares y tres vocales suplentes del Tribunal de Cuentas. Las votaciones se realizarán con el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS).

QUIÉNES PUEDEN VOTAR EN CÓRDOBA CAPITAL

Ciudadanos mayores de 18 años, con domicilio real en el municipio. Los ciudadanos mayores de 16 años, cumplidos a la fecha de la elección y con domicilio real en el municipio.

Los extranjeros mayores de 18 años, que tengan como mínimo dos años de residencia continua, inmediata y acreditada en el municipio al tiempo de su inscripción.

QUÉ PASA SI NO VOY A VOTAR

Por otro lado, desde la Municipalidad de Córdoba confirmaron a La Voz que no se aplicará ninguna multa ni sanción a quienes no vayan a votar el próximo 23 de julio. Según explicaron, no podrán aplicar las medidas establecidas en el artículo 94 del Código Electoral Municipal porque la norma “no cuenta con la reglamentación correspondiente”.

Por otro lado, aseveraron que las sanciones previstas en el código no fueron aplicadas en ningún proceso electoral municipal, ya “habiendo transcurrido 24 años desde su sanción”.

VEDA ELECTORAL EN CÓRDBA CAPITAL

Según informaron desde la Justicia Electoral la veda electoral empezará a las 00 del domingo 23 de julio, y terminará a las 21 del mismo día. Esto es lo que no se puede hacer en Córdoba.