El niño acusado de llevar un arma en la mochila en Córdoba “no está asistiendo hasta que todo se resuelva”

Padres y madres del colegio Alicia Moreau de Justo, de barrio Los Gigantes, denunciaron que un alumno de 13 años llevó un arma a la institución. Ante el hecho, el ministerio de Educación de Córdoba se expresó al respecto y detalló que el adolescente “no está asistiendo a la escuela hasta resolver su situación”.

Según el testimonio de los denunciantes, el estudiante de primer año amenazó a otro de tercero con un arma de fuego. El suceso ocurrió en las afueras de la institución y fue alertado al equipo directivo. Al tomar conocimiento, las autoridades sugirieron que se eviten las mochilas y se lleven bolsas transparentes.

Horas después, la conducción del Ipem dio aviso al ministerio de Educación de Córdoba que inició una investigación y decidió el apartamiento momentáneo del alumno.

QUÉ DIJO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CÓRDOBA RESPECTO A LA DENUNCIA DE LOS PADRES

En una primera instancia, fuentes del ministerio de Educación manifestaron a Vía Córdoba que “nadie sabe a ciencia cierta si llevó o no un arma a la escuela”; y justificaron que “ningún adulto responsable dentro de la escuela puede acreditar tal cosa”.

Aún así, confirmaron que se inició una investigación administrativa en la institución y se está brindando una “contención a la comunidad en general y a los involucrados en particular, para garantizar que sigan con sus estudios mientras se restituye el clima institucional”.

QUÉ DETERMINÓ EL MINISTERIO RESPECTO AL NIÑO ACUSADO

El adolescente de 13 años no está asistiendo al colegio hasta que se resuelva su situación. Al respecto, las mismas fuentes ministeriales aclararon que no se trata de una suspensión sino que es una decisión que se tomó hasta que se “restablezca el clima institucional”.

Un niño de 12 que fue suspendido de la escuela por una semana. Llevó un arma al Ipem 196 Alicia Moreau de Justo. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“La investigación administrativa está en curso con lo cuál no hay una resolución aún. El niño no está asistiendo porque el clima institucional no lo permite”, afirmaron. Y agregaron que, hasta esta mañana, aún no tenían una denuncia policial formal.

QUÉ HACE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ANTE ESTOS CASOS

El adolescente acusado sería el mismo niño que abusó de un compañero en otro colegio de barrio Ayacucho, en 2022. Jorge, papá de aquella víctima, confirmó el dato a Vía Córdoba y reclamó: “Ese es el grado de desinterés que tienen las autoridades por el bienestar de nuestros hijos, que dan el pase a otro colegio y dejan ingresar a niños con semejante antecedentes”.

Y sumó: “¿Qué esperan los dirigentes, que uno de nuestros hijos muera en manos de estos chicos y de directivos que no están cumpliendo como se debe?”.

El papá se encadenó en la puerta de la institución. Otros padres se sumaron al reclamo. Foto: Radio Suquía

Sin embargo, desde el ministerio de Educación justificaron: “La tarea del Estado, a través de Educación, es velar porque todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la educación y terminar sus estudios más allá de su condición y situación legal”.