El ministro de Educación de Córdoba dijo que hubo una “propuesta racional”

La Unión de los Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato de Educadores Privados (Sadop) anunciaron un paro para este lunes 27 de febrero por falta de una propuesta clara del Gobierno. El ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, lo desmintió: “Hubo una racional”.

El funcionario desestimo la caída de la medida de fuerza porque es una decisión tomada en una asamblea. “Nuestra sensación era que iban a ir al paro y pensamos en conversar después del mismo”, expresó.

Walter Grahovac. (Archivo)

“¿Qué sentido tiene profundizar el diálogo cuando la decisión ya está tomada?”, reflexionó el titular de educación. En paralelo, definió el ofrecimiento como una de las “mejores” a nivel nacional, aunque estima que no cumplió con todas las expectativas.

La UEPC fue la primera en anunciar el paro. Foto: Castillo Pedro

En tanto, el hombre puntualizó que todo se “construye en diálogo con el gremio” y la idea es preservar el salario de los docentes. Sin embargo, resaltó que “no solo se trata de pagar”.

Las aulas estarán vacías este lunes 27 de febrero. Foto Télam: Marcelo Ochoa. Foto: LVI

En este marco, el docente recalcó que el contexto a nivel nacional no ayuda a nivel salarial. “Hay una caída de la recaudación en el país, la provincia y los municipios. El gran problema es la inflación y la política económica destruye los salarios”, apuntó.

La propuesta para los docentes, según Grahovac

Luego, el ministro reveló que la idea de su oferta era entregar un aumento entre febrero y marzo que rondaría un 15% del salario. Con el correr de los meses, el mismo se actualizaría a la par de la inflación.

Por último, el funcionario del gobernador Juan Schiaretti dijo: “No vamos a ofrecer lo que no podemos pagar”. Y espera confiar “en la racionalidad de la gente en un momento donde todos se plantean no perder”.