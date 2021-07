Durante el fin de semana se conocieron imágenes de un espectáculos que brindó Ulises Bueno en el que se ve a gente de pie, bailando y sin barbijos. El que salió a hablar del tema fue el mánager del “Barba”, Ariel Capozucca.

El show estaba autorizado por la Municipalidad de Córdoba como “cena show”, pero en un determinado momento se desbordó.

Ante esta situación, la Justicia de Córdoba decidió comenzar una investigación para determinar si se violaron los protocolos. A cargo de esta investigación quedó el fiscal Carlos Cornejo.

Sobre lo ocurrido, Capozucca aseguró: “Estuvo Espectáculos Públicos, el COE, la gente estaba sentada, pero con la euforia de la gente se complica mantenerse sentada, hicimos lo imposible para que la gente no se levante, pero se complicó un poco. Hicimos todo lo posible para que la gente estuviera sentada en el lugar”.

Y continuó en declaraciones a El Show del Lagarto: “La policía que estaba con el sistema de lásers pedía a la gente que se sentara. También el locutor entre pausa y pausa dijo a la gente que si no se sentaba no se podía seguir con el show. Estamos tratando de seguir trabajando”.

“Se paró el show tres veces, se pidió a la gente que no se pare y en el último tema ahí pasaron estos problemas. Creo que tenemos que tratar de pensar un poco en el formato”, explicó:

Y sentenció: “Hoy la burbuja es lo ideal, el sábado se vendió todo anticipado, no hubo ventas en la puerta. Hace ocho meses que trabajamos de esta forma y no hemos tenido problemas porque sabemos lo que ocurre con todo esto. El show se acortó porque ya se había parado (la gente) muchas veces. La gente tiene muchas ganas de bailar, va a divertirse y es difícil mantenerlos. Por eso decidimos cortarlo para que no llegue a peores”.