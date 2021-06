Ulises Bueno sintió el golpe del parate provocado por la pandemia como tantos otros artistas y como muchos comerciantes y empresarios. El cuartetero pasó este lunes por Los Ángeles de la Mañana y en una entrevista con Ángel de Brito habló de todo: su relación con las drogas, la importancia que tuvo Rocío Pardo para salir de ese mundo y su Día del Padre alejado de su hija.

La pandemia y el parate en el trabajo

Como muchos otros artistas y músicos, Ulises debió parar sus presentaciones y shows justo cuando su carrera estaba en un pico muy alto. Lógicamente el cuartetero sintió el golpe y más lo sintieron quienes trabajan con él.

“Llevo un año y medio sin laburar como antes”, arrancó confesando Ulises a Ángel de Brito.

Y agregó: “Lo que pudimos laburar en temporada fue para recuperar un poco la pérdida de lo que fue el 2020. Hay que bancar, hay que estar. Son muchas familias que dependen de Ulises”.

Sobre este último comentario especificó: “Hay 35 o 40 personas que trabajan para la empresa. Arriba del escenario somos 15, más los que trabajan en la oficina”.

En este sentido contó el duro golpe que sufrieron estos trabajadores: “Muchos tuvieron que salir a buscar otro trabajo y eso da pena. Teníamos la ilusión de que esto iba a cambiar y de a poco empezar a trabajar. Se volvió a parar todo y recién ahora parece que vamos a volver a la normalidad”.

El Día del Padre, lejos de su hija

Por otra parte, el Barba (aunque tuvo que recortarsela después de 8 años) habló de lo que fue un Día del Padre muy especial. “La verdad que hoy me tocó estar lejos de ella. Es un Día del Padre distinto porque estuve sin trabajar y al estar consciente de mis actos y mis acciones se vive diferente esperando el llamado de ella. Tiene 12 años, seguro debe tener novio, ya vamos a hablar”.

Su relación con las drogas y la importancia de Rocío Pardo

A medida que la charla avanzaba, Ulises también habló de su pasado con las adicciones y la importancia que tuvo la aparición de Rocío Pardo en su vida para alejarse de las drogas y el alcohol.

“Me alejó de todo lo malo. Qué mejor momento para salir”, reconoció el cuartetero sobre el momento en que conoció Rocío.

Y agregó: “Mi mensaje es simplemente que si querés podés salir, siempre y cuando te aferres a algo que te inspire salir. A mí me ayudó conocer a Rocío y empezar a darme cuenta que ese mundo no es el que ella compartía conmigo. No teníamos coincidencia porque yo era una persona que tenía accesos de alcohol, de drogas. Me llevó la depresión de la soledad del artista. Uno va cargando cosas y está siendo el referente en un momento en que estas sufriendo muchas angustias y la gente te idolatra porque estás arriba de un escenario, pero se apagan las luces y el artista queda solo y ahí empieza toda la depresión”.

A su vez, detalló: “Uno se vuelve adicto al trabajo y pasas a no estar casi nunca en casa. Te haces de la noche. Lo primero que hay que hacer es cortar la ‘mala junta’, los malos consejeros, los amigos del campeón. Son los que más perjudican a la vida personal”.

Ulises Bueno y su alejamiento de “La Academia”

En otro tramo de la entrevista, Ulises también explicó con más detalles por qué pidió licencia para alejarse de “La Academia”, el programa que conduce Marcelo Tinelli. “Es una experiencia que no había vivido nunca. Creo que lo que duró estuvo bien. El baile no me costaba, creo que los que seguían eran más complicados. Justo se dio que tengo que terminar de grabar un disco en Córdoba, por eso no pude continuar. La producción nos había dicho que era una gala por mes, entonces era más tiempo de entrenamiento. Se hizo todo muy rápido y se nos aceleró el proceso de venir a Buenos Aires y estar mucho tiempo acá”.

La comparación con Rodrigo

“Ser hermano de una persona que es figura y N°1 cuando el tiene este maldito accidente donde pierde la vida, estaba en su mayor esplendor. Cómo igualar eso y pude hacerlo”, arrancó declarando Ulises sobre las comparaciones con su hermano “El Potro” Rodrigo.

“Sorprende haber tenido la oportunidad de haber estado en los puestos número 1”, enfatizó.

Y confesó: “Me costó superar la fama de Rodrigo. Un poco por la comparación, como que molesta la comparación todo el tiempo. Hasta lograr tener una identidad costó muchísimo que la gente entendiera que yo estaba haciendo otro camino. Costó mucho que la gente entendiera que éramos hermanos, pero que no por eso íbamos a hacer lo mismo”.