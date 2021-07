El fútbol femenino de Belgrano quiere nuevos desafíos. La dirigencia del Celeste, encabezada por Luis Fabián Artime, siempre admitió desde que asumió que la idea era que el equipo que tiene muchos campeonatos en la Liga Cordobesa, pueda competir a nivel nacional y se profesionalice.

Así, desde AFA se realizaría un torneo de ascenso con las categorías no profesionales del fútbol femenino en el ámbito de metropolitano. Aunque todavía no esté confirmado el formato, la competencia que uniría la B y la C podría incluir equipos del interior. Así, las chicas que dirige Daniela Díaz podrían tener la chance de competir por la chance de subir a Primera División que ya es una categoría profesional.

Daniela Díaz (Prensa Belgrano) (Prensa Belgrano)

El plantel celeste competirá tanto en AFA como en la Liga Cordobesa en forma paralela y, como desde el lunes pasado, ya están autorizadas las prácticas de deportes grupales en la provincia de Córdoba, ya se están entrenando en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú.

La chance para que las chicas de Belgrano jueguen el torneo se daría al organizarse un torneo por zonas que otorgaría dos ascensos a Primera, que ya cuenta con 19 equipos.

Árbitro confirmado para la visita de Belgrano a Quilmes

El próximo lunes, a las 15, Belgrano cerrará la primera rueda de la Primera Nacional visitando a Quilmes. El árbitro designado es Héctor Paletta. Los árbitros asistentes serán Juan Manuel Vázquez y Nicolás Bravo. El cuarto árbitro será Lucas Di Bastiano.

"Habrá situaciones que se van a seguir dando", asumió Héctor Paletta (Foto: Archivo / La Voz),

Con respecto al equipo, es segura la vuelta de Pablo Vegetti ya que cumplió con la fecha de suspensión. El delantero ingresaría por Juan Pablo Ruiz Gómez y no sería la única variante que pondrá el DT Guillermo Farré.

Desde el cuerpo médico del Pirata esperarán la evolución de Juan Barinaga quien se fue lesionado de su tobillo derecho en el partido pasado ante Agropecuario.