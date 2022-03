Pepe Gozalo, ex representante de Rodrigo Bueno, estuvo presente en la televisión porteña y brindó polémicas declaraciones sobre El Potro. El mánager habló sobre las adicciones del cuartetero, de sus reacciones y su muerte. “Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, acusó.

El programa Secretos Verdaderos dedicó una transmisión especial sobre el suceso y caída de figuras de la cumbia y de la música popular, y el empresario dio su testimonio. En este contexto, Pepe Gozalo brindó su testimonio y aseguró que el cordobés consumía drogas.

“Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, aseguró. Además contó que el cordobés “se ponía ingobernable”, cuando se encontraba en este estado.

Tiempo atrás, el ex manager de Rodrigo había hablado de su muerte y revelado detalles inesperados: “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”.

También precisó que el cuerpo del cantante había sido robado: “Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios”, concluyó.

El trágico accidente de tránsito ocurrió el 24 de junio del 2000. En el siniestro fallecieron Rodrigo Bueno y Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo. El Potro, que iba al volante y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado al perder el control del vehículo, y su cuerpo fue encontrado a 150 metros de la camioneta.