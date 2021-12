Patricia Pacheco, la ex pareja de Rodrigo Bueno apuntó contra la familia del fallecido cantante por no reconocer y destratar a Ramiro, el hijo que tuvieron juntos. La mujer denunció que los parientes directos del artista se quedaron con toda su plata y “relegaron” a Ramiro.

“Ellos la siguen juntando en pala mientras que uno cuenta cereales”, disparó Pacheco. “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”, aseveró.

No obstante, la mujer señaló: “Lo que me duele es cómo por la plata y por plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”. “Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa”, enfatizó en un mensaje de WhatsApp que difundió A la Tarde, por América TV.

En este sentido, Pacheco remarcó que le da “pena por Rodrigo, tanto manoseo y tanto interés por plata y que hayan dejado a Ramiro relegado”. “La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”, denunció, al tiempo que lanzó: “Le negaron y le niegan su hijo por plata”.