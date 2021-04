Lejos del cuarteto pero en el ámbito de la música, Ramiro Bueno comienza a marcar su propio camino, uno muy diferente al que erigió su padre en los noventa. El joven de 24 años ahora se dedica rap, donde es conocido bajo el nombre de Rxpper Ram.

Bueno brindó una entrevista a EloPodcast.com retratada por Clarin, donde manifestó las razones de por qué no eligió continuar con el legado de su padre. “Para mí es más desafío hacer mi propia carrera, sin tener que meter música de Rodrigo de por medio. Quiero ganarme el pan como se lo ganó cualquier rapero que está hoy arriba. No quiero correr con ventaja”, dijo.

Ante la pregunta sobre la tradicional música de Córdoba, Bueno dijo: “El cuarteto no me llega tanto. Quiero dedicarme a esto. Pero no llego ni a los talones a mi viejo dentro de la música”. En este sentido, también habló sobre los seguidores de su padre y dijo: “Hay muchos que quieren verme a mí, el hijo de Rodrigo haciendo cuarteto. Y lo entiendo. Y quizás lo mío no le interesa. Pero la verdad es que el cuarteto no me genera lo mismo que me genera el rap...”.

A pesar de haber recibido muchas críticas por su decisión, encuentra puntos en común en ambas carreras: “Mi viejo levantó la bandera del cuarteto y la defendió a morir. Y yo hago lo mismo con el hip hop. Lo único que nos diferencia es el género musical”, afirmó.

Además, también resalta aspectos suyos heredados de la personalidad artística de su pade: “Yo me desenvuelvo bien arriba de un escenario. Siento que hay cosas que las heredé de él...”.

“La gente compara al Ramiro de dos años con trayectoria, al Rodrigo del 2000 que ya estaba re contra en la ola. Yo hago lo mismo que mi viejo en otro género”, se diferenció.