El diputado Carlos Gutiérrez, presidente del bloque Córdoba Federal que responde a Juan Schiaretti, resaltó que el país se alejó del “fantasma del default, pero hizo hincapién en que “de ninguna manera podemos pensar que hemos resuelto el problema de los argentinos”.

En el marco del debate en Diputados sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Gutiérrez reivindicó el acuerdo, aunque con reservas. “Hay que reivindicar este acuerdo logrado pero claramente no estamos de fiesta”, dijo en el recinto.

“Todos debemos valorar este acuerdo logrado que ha requerido el esfuerzo de tratar de superar realidades de los distintos componentes de bloques e interbloques que conforman esta Cámara. En el nuestro tuvimos que hacer un ejercicio previo que no es tan obvio por estas épocas en las coaliciones: el ejercicio era ponernos de acuerdo entre nosotros y compatibilizar intereses”, agregó.

“A nosotros no nos asusta lo que puede pasar en el interior de algunas de las coaliciones, salvo que eso que pase se transforme en un freno para el desarrollo de las responsabilidades que este Congreso no está debidamente asumiendo frente al pueblo argentino”, enfatizó Gutiérrez.

La “lógica de la grieta”

“Vemos que este logro demuestra que cuando se hacen esfuerzos y se pone la racionalidad que hay que poner, y aparece eso que varios diputados aquí han exigido que es la responsabilidad, se supera la lógica de la grieta. Es lo que nosotros venimos diciendo una y otra vez, predicando en el desierto a veces”, destacó Gutiérrez.

“Pero si no tendemos a superarla definitivamente, con la cantidad y gravedad de los temas que este Congreso va a tener que asumir en los próximos tiempos, las internas de las internas no van a contribuir en nada a resolver el problema de los argentinos”, avisó.

Y completó: “Yo me traicionaría a mí mismo si no pusiera esta reflexión a consideración de los colegas: está bien lo que dijeron sobre dejar de mirar para atrás, salvo que miremos para atrás para aprender, y esto está dirigido a toda la dirigencia en la que me incluyo”.