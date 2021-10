En los últimos días se generó una polémica a nivel nacional luego de un intercambio en Twitter entre el flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el humorista Nik. Allí, el funcionario reveló a través de su posteo el colegio a dónde van los hijos del dibujante y este tema ocupó la agenda mediática. En San Juan, el diputado nacional Walberto Allende dio su opinión sobre el tema y calificó la actitud de Fernández como “inaceptable”.

En diálogo con Diario de Cuyo, el legislador nacional expresó: “No justifico una cosa así de ningún sector de la política. No me gustó, la personalización en la política está mal por donde se lo mire, cualquier referencia directa o indirecta a la familia y a la vida privada no corresponde, es inaceptable”. Además, agregó: “En San Juan trabajamos con el dialogo y el respeto por sobre todo”.

Cabe recordar que Fernández criticó al dibujante luego de que éste hiciera cuestionara los subsidios que entrega el Gobierno: “Hay colegios de CABA que reciben subsidios del Estado, entre ellos la ORT. ¿Lo conocés, no? Es la escuela donde van las hijas de Nik”, indicó el funcionario. Esto, fue tomado por Nik como una amenaza, por lo que el ministro insistió con su postura ante la prensa: “Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave. Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Para mí los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa”.

Por su parte, Nik dijo “tener miedo” y contó en TN que atravesó un muy mal momento con sus hijas, las cuales quedaron llorando tras las amenazas de Aníbal Fernández. “Esto es el Estado contra una persona, contra todos nosotros, contra nuestros hijos”, declaró el creador de Gaturro.