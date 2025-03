Cristina Kirchner habló en su cuenta de la red social X. Habló sobre Javier Milei y sobre la relación con el FMI. La exmandataria indicó que el actual presidente de la Argentina está con el agua al cuello porque le faltan dólares.

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner durante su presentación como presidenta del Partido Justicialista en su sede en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)

“Che Milei! Al final terminaste haciendo lo mismo que Macri. Te falló el experimento de la escuela austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y tiras la toalla pidiéndole un préstamo al FMI” indicó Cristina Kirchner en un duro mensaje en X.

Cristina Kirchner contra Javier Milei: “Tiras la toalla pidiéndole un préstamo al FMI”

La expresidenta comparó al presidente Javier Milei con Mauricio Macri: “Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI” y agregó: “¿O sea que para vos, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, es lo mismo una deuda de letras intransferibles entre el Tesoro y el BCRA (o sea, una deuda intra-estado, una deuda interna) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional; que una deuda de argentina con el FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?”

Cristina Kirchner en otro fragmento ironizó: “Además… ¿No era que querías cerrar el Banco Central porque era el ladrón más grande que existía en la Argentina; y resulta que ahora pedís un préstamo al FMI para “fortalecer” su balance? Andaaaaaa!!”

La expresidenta habló en su cuenta de la red social X y se pronunció en contra de la política económica que lleva adelante el mandatario argentino.

“Dejá de mentirle a la gente Milei… no te cree nadie. En realidad estás tan desesperado porque te faltan dólares que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de cambiar una “deuda barata” y controlable por otra “deuda más cara” que, además, somete a la Argentina a la extorsión permanente” analizó Cristina Kirchner tras el acuerdo del Gobierno con el FMI.