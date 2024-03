El cordobés que se llevó la camiseta de Cavani, goleador en la clasificación de Boca

Boca sacó pasaje a la siguiente fase de Copa Argentina, con un cómodo 3-0 sobre Central Norte de Salta en Santiago del Estero. Dos goles de Edinson Cavani, goleador de la noche, y trofeo para Emmanuel Giménez, ex Talleres y Racing de Nueva Italia, que intercambió camiseta.

“Mis hijos son fanáticos de Boca. ¿Si se pone en un cuadro la camiseta? No, le va a quedar grande pero seguro que la van a usar ellos”, comentó el volante central cordobés, titular en el conjunto salteño junto a otros tres ex Racing: el arquero Calidad Rodríguez, el lateral Santiago Rinaudo y el delantero Emiliano el Mono Blanco. Y un ex Instituto, el delantero Germán Lesman.

Cavani abrió el marcador en Santiago a los 17 del primer tiempo, y con una espectacular tijera puso el 2 a 0. El tercero fue de la Bestia Miguel Merentiel, tras una corrida fulminante de Luca Langoni.

“El partido fue bastante parejo, hasta que ellos encontraron espacios. Y con los jugadores de jerarquía que tienen vinieron los goles para un resultado abultado”, analizó Giménez, uno de los artífices del ascenso de Racing a la Primera Nacional.

Cavani metió el 1 a 0 de Boca ante CEntral Norte. (Captura).

Justamente, ante la consulta de quien es hincha, no dudó: “Soy muy de Talleres, y estoy identificado con Deportivo Morón y Racing, los dos últimos clubes en los que estuve”.

EL ELOGIO DEL DT DE BOCA PARA CAVANI

📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/YJkRDSkbes — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2024

“Cavani siempre juega para el equipo. De lo que más nos gusta es como se pone al servicio de sus compañeros, como intenta ser siempre el ejemplo”, destacó Diego Martínez, entrenador de Boca, sobre el goleador de la noche en Copa Argentina.

🗣️"ACÁ NO IMPORTA QUIÉN HAGA LOS GOLES. ACÁ LO QUE IMPORTA ES QUE BOCA GANE Y REGALE ALEGRÍAS A SU GENTE"



✍️ Firma: Edinson Cavani pic.twitter.com/HZ2bSnOR3l — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2024

El delantero uruguayo le convirtió tres goles a Belgrano, en el 3-2 por Copa de la Liga en la Bombonera, para cortar el maleficio en este 2024 en el que no había anotado.