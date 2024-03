Todo lo que tenés que saber del Boca-Belgrano, octava fecha de Copa de la Liga

Boca, que navega en la mitad de la tabla sin terminar de explotar, y Belgrano, con un repunte en las últimas tres fechas tras un comienzo de año negativo, se miden este domingo a las 19.15 en la Bombonera por la fecha ocho de la Zona B en Copa de la Liga. Televisa ESPN Premium.

Los dos empataron en la fecha de los clásicos, Boca con el 1 a 1 en el Monumental ante River y Belgrano con un explosivo 2 a 2 ante Talleres en el Gigante de Alberdi. Empates que por ahora los mantienen lejos de los primeros puestos en la Zona B, que muetra como puntero a Godoy Cruz con 19.

Belgrano ya está en La Bombonera para enfrentar a Boca este domingo, desde las 19.15, por la octava fecha de la Copa de la Liga. (Prensa Belgrano)

ASÍ ESPERA BOCA A BELGRANO

Diego Martínez no termina de imponer su idea en este Boca que hasta aquí ganó sólo un par de partidos, y no redondea un nivel aceptable. Para recibir al Pirata tendrá dos cambios obligados por lesión, ya que Cristian Lema, ex Belgrano, no está en condiciones óptimas por un golpe en el tobillo y una sobrecarga muscular. Lo reemplazará Nicolás Valentini.

Y en el medio campo Ezequiel Fernández sufrió un desgarro en la práctica del viernes y en su lugar ingresaría el colombiano Jorman Campuzano. En la dupla ofensiva seguirán Edinson Cavani, peleado con el gol, y Miguel Merentiel.

ASÍ LLEGA BELGRANO A LA BOMBONERA

Después de pasar la tormenta que lo puso al borde del paso al costado en la derrota con Godoy Cruz, el DT Guillermo Farré salió a flote con tres fechas sin perder. En medio, la primera victoria en el torneo, con goleada sobre Sarmiento 4-1. En la Bombonera el Celeste lleva 10 años sin obtener triunfos, la última vez fue en febrero de 2014 por 3 a 2 con goles de Emiliano Rigoni, Luciano Lollo y César Pereyra. Y en el torneo anterior fue victoria Pirata por 4-3, en Alberdi.

Guillermo Farré deberá realizar al menos dos cambios obligados en la visita de Belgrano a Boca. Foto: Prensa Belgran

Para enfrentar al Xeneize, dos bajas importantes: el Colo Juan Barinaga fue expulsado al final del clásico con Talleres y lo sancionaron con una fecha de castigo, por lo que el lateral derecho será cubierto por el juvenil Francisco Facello. Y en la ofensiva el peruano Bryan Reyna, de lo mejor en las últimas fechas, quedó afuera por un golpe. En principio entraría el “Caco” Matías García, o Facunado Lencioni, de características más defensivas.

PROBABLES FORMACIONES DE BOCA Y BELGRANO

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez o Jorman Campuzano, Kevin Zenón y Cristian Medina; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Belgrano: Nahuel Losada; Francisco Facello, Matías Moreno, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Esteban Rolón y Santiago Longo; Ulises Sánchez, Francisco González y Matías García o Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.