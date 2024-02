Se consumó un nuevo empate en el Superclásico, y el reparto de puntos dejó sensaciones encontradas. En ese sentido, el entrenador de Boca, Diego Martínez, comentó que su equipo podría “haber ganado el partido y hubiese estado bien”.

“En el balance, fue un partido parejo, atractivo por dos equipos con búsquedas similares. Creo que podríamos haberlo ganado nosotros y hubiese estado bien, y en alguna situación si River tenía el segundo, nos hubiera dolido demasiado, pero fue bastante parejo”, expresó el exentrenador de Tigre y Huracán, en el debut como entrenador en el Superclásico.

Superclásico en empate: “Podríamos haberlo ganado nosotros y hubiese estado bien”, dijo el DT de Boca.

Sobre el juego del equipo de Martín Demichelis, manifestó: “No nos sorprendió River. Juegan a esto, siempre. Intentan ser protagonistas, si es verdad que los primeros 10, 12 minutos nos costó salir de esa presión alta. Intentamos salir de manera asociada. Hay que estar preparados para que en esos momentos te toque pasarla mal”, analizó.

”Se dio un partido abierto, de ida y vuelta, de un tránsito rápido por mitad de cancha, de ataques combinativos y rápidos. Me parece que en el balance de los 90 minutos, más allá que es muy valorable lo que hicimos como equipo de venir a buscar ganar el partido, terminó siendo parejo. Cuando estás en desventaja lo único que les pedía era que mantengamos la calma, que sigamos creyendo, que tengamos esa misma búsqueda. Para eso fueron los cambios”, analizó Martínez.

Además, en relación con la postura de su equipo en el Más Monumental, argumentó: “Este equipo tuvo la hombría para venir a esta cancha y plantarse. Siento que hay cosas que fueron positivas de cara a lo que viene”.

”Estoy contento con Jabes. Está feliz en el club. Tiene mucho para crecer. Me gusta mucho porque participa del juego, tiene desmarque, tiene mucho despliegue, va de área a área. Tuvo buenas participaciones”, dijo respecto de la novedad del equipo del “Xeneize”, Jabes Saralegui.

Por último, se tomó un momento para hablar de la situación del delantero Edinson Cavani, quien aún tiene una deuda pendiente con el gol: ”Cavani tiene muy claro el rumbo. Estoy encantado de trabajar con él. Es un futbolista sensacional. Lo saqué porque sentía que estaba cansando. Entendíamos que Langoni nos podía dar profundidad. Dudamos mucho de quién era el cambio, si Edi (Cavani) o Miguel (Merentiel). No tengo dudas de que Edi (Cavani) va a hacer muchísimos goles y nos va a dar muchísimas alegrías. Ya va a convertir. Es híper profesional y nos exige como cuerpo técnico. Tener a un futbolista de su jerarquía es un placer y un gran aprendizaje”, explicó.

“Desde los resultados no estamos como imaginaba. Desde el rendimiento del equipo, creo que merecemos tener más puntos. No me gustó el primer tiempo con Platense, con Lanús fue dividido, ese gol tempranero nos condicionó. En el resto, el equipo fue superior al rival. El corazón y la entrega de los jugadores es innegociable. Hoy se vio nuestra búsqueda por muchos momentos. El equipo va creciendo, haber tenido una semana de trabajo larga es muy importante porque estamos en construcción”, cerró el DT de Boca.