El cordobés Campazzo habló de la asunción de Prigioni, la Americup y el Mundial de 2023

En la Selección Argentina de Básquet pasaron pocas horas entre la salida de Néstor García como entrenador y la asunción de Pablo Prigioni. Sin embargo, el equipo nacional no afloja ya que se prepara para la AmeriCup y Facundo Campazzo habló previo al debut del sábado ante Islas Vírgenes.

El cordobés definió todo lo que pasó como “días con turbulencia” y reconoció que “siempre es feo cuando se va un entrenador”. “Hay que dar vuelta la página, ahora está Pablo y hay que confiar en él y dar todo en está Americup”, señaló en diálogo con TyC Sports.

EL NUEVO ROL DE PABLO PRIGIONI

Campazzo avisó que el plantel debe aprovechar la experiencia de su nuevo entrenador: “Convive con la NBA desde hace varios años, tiene una visión muy buena y tenemos que aprovecharla”. Cabe destacar que Prigioni seguirá siendo parte del staff de Minnesota Timberwolves.

Además, confió que “las ideas no van a cambiar mucho” y reconoció que tienen “ganas de mejorar y crear identidad como equipo”. Sin embargo, destacó el rendimiento en el último duelo de eliminatorias frente a Bahamas: “Hicimos tres cuartos muy buenos y el segundo tiempo nuestro fue bueno, tanto ofensiva como defensivamente”.

SOBRE EL MUNDIAL DE BÁQUET 2023

Sobre la llegada del oriundo de Río Tercero a la dirección técnica del combinado nacional, Campazzo consideró: “Nos va a servir muchísimo de cara a lo que viene, que es clasificar al Mundial”. Además, reconoció que “el equipo tiene muchas ganas de juntarse y estar en un proceso para un mundial”.

Facundo Campazzo jugó un gran segundo tiempo y Argentina superó a Bahamas en Mar del Plata para acercarse al Mundial 2023. (Fiba) Foto: Fiba

El cordobés aprovechó la oportunidad para criticar la modalidad de ventanas que tienen las eliminatorias al mundial, donde el seleccionado debió recorrer muchos kilómetros en poco tiempo. “Nos tocó ir a Canadá con cuatro escalas y muchas horas de espera. Terminamos de jugar y volvimos haciendo las mismas escalas y, en menos de 48 horas, jugamos con Bahamas”, detalló.

Es insalubre en cierto punto viajar de una punta a la otra”, enfatizó. Y remarcó que “hay que arreglarlo porque la salud de los deportistas es crucial”.

EL FUTURO DE FACUNDO CAMPAZZO

“Es la pregunta que me hago yo todos los días, ¿dónde voy a jugar? La respuesta no la tengo. No lo sé. A seguir esperando y a tener paciencia”, se sinceró Campazzo. Pero reconoció: “Mi prioridad es aprovechar una oportunidad más en la NBA y eso intentamos”.