En los últimos días crecieron los rumores sobre el cambio de radio que podía llegar a vivir Carlos Andrés “el Bocha” Houriet. El histórico relator del fútbol de Córdoba tuvo que salir a desmentir estos rumores y a aclarar la situación.

Es que en las redes sociales se habló de que “el Bocha” podía pasar a Radio Suquía y también que había sonado en Radio Mitre, pero de Buenos Aires. Ante esta situación, tuvo que salir a aclarar.

Houriet utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje “tranquilizador” para todos aquellos hinchas (sin distinción de camiseta) que están acostumbrados a escuchar los relatos del “Bocha”.

Fue en su Facebook donde justamente explicó que el único y verdadero ofrecimiento que tuvo fue de Radio Mitre de Buenos Aires, pero que lo rechazó porque la oferta era para relatar fútbol de primera división de Buenos Aires y “no podría dejar de relatar el fútbol de Córdoba”, aclaró.

El mensaje completo del Bocha Houriet

Hola queridos oyentes de toda la vida. A ustedes me dirijo por qué son ustedes los que hicieron posible que yo tenga una carrera y esa es la verdad. Decirles que con respecto a los rumores con los que me sorprendieron esta mañana, la única propuesta laboral que tuve en los últimos tiempos me la realizó Radio Mitre de Buenos Aires, a través del propio Gabriel Anello, para relatar fútbol de primera división en Buenos Aaires. Oferta que rechacé porque no podría dejar de relatar el fútbol de Córdoba. Además de eso, nadie más habló conmigo. Si esto ocurriera en algún momento y yo tomara una decisión, ustedes serían los primeros en saberlo. Los quiero de verdad por qué ustedes me cumplieron el sueño de ser relator de fútbol. Gracias.