Talleres comenzó con derrota la Copa de la Liga Profesional, al caer por 1 a 0 frente a Platense por el gol de Gonzalo Bergessio a los 48 del segundo tiempo en Vicente López. Presentación oficial de Ángel Hoyos como DT Albiazul.

“El equipo jugó un fútbol que personalmente me gusta. Esto recién comienza y dimos un paso particularmente importante más allá del resultado”, resaltó el entrenador. “Me gustó cómo se planteó el partido, con presencia y actitud permanente. No me gustó el resultado porque tuvimos presencia en esta cancha”, insistió.

El nuevo DT Albiazul, que reemplaza a Alexander Medina tras un gran 2021 y con triple competencia para este año, dejó otros conceptos. Este jueves afrontará la segunda fecha ante Unión de Santa Fe, que viene de vencer al campeón River. Será a las 21.30 en el Kempes.