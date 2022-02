Volvió con la intención de quedarse, incluso fue titular en los primeros amistosos del año y del ciclo Ángel Hoyos. Sin embargo, Juniors Arias sabía que no se sería para quedarse, lo cedieron otra vez a préstamo, ahora a Barracas Central, y esta vez con los bolsos armados en forma definitiva. “Mi ciclo en Talleres está cerrado”, aseguró.

El delantero uruguayo remarcó que que le hubiera gustado seguir en el plantel Albiazul, y expresó que se va sin rencores. Además, resaltó: “Talleres va camino a levantar un trofeo al final de cada campeonato”. En ese sentido, esgrimió: “Jugué los amistosos contra Independiente y San Lorenzo, pero también sabía que podía pasar esto de irme. Por eso no me hice muchas esperanzas. Estaba preparado para las dos cosas”.

“Que Talleres recupere la inversión”

“Talleres es una institución muy grande, con la que me encariñé. No es que me fui enojado, tenía confianza para quedarme y pelear el puestos como lo hice en todos los clubes. Ahora estoy feliz por esta nueva oportunidad que me da Barracas”, remarcó Arias, quien pasó a préstamo por Banfield y Patronato.

Sabe que deja un compatriota, a cargo de comandar la delantera Albiazul: “Michael Santos es muy completo, no da ninguna pelota por perdida. Es un gran jugador, ya lo demostró. Le costó, y cuando agarró el rodaje se hizo notar”.

Junior Arias elogió a sus compatriotas: Michael Santos, Alexander Medina y ahora, Christian Oliva, nuevo refuerzo de Talleres. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Y sobre uruguayos, elogió además a Alexander Medina. “Cuando me prestaron a Banfield, él no quería que lo hicieran. Quedó una buena relación con el Cacique, me hubiese gustado aprovecharlo más como entrenador. Nos encontramos en un aeropuerto y hablamos de fútbol y la vida”.

Y completó: “Fui muy feliz en Talleres con mi familia y estoy recontra agradecido. Mi deseo es que Talleres recupere la inversión que hizo por mí”.