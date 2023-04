Duras críticas hacia Kami: la cordobesa se filmó con un canje, lo criticó y aprovechó para vender su ropa

Este lunes, Kami grabó un video en el que se la ve mostrando un buzo que le habían regalado para canje, pero terminó criticándolo. La influencer cordobesa aprovechó el momento para comparar la prenda con la ropa de su emprendimiento y demostrar que la calidad de sus telas eran mejor.

“A mí me mandaron este buzito de canje. Les quiero mostrar cómo es: no es frizado. Le saqué la etiqueta para que no vean el nombre de la tienda porque, vuelvo a repetir, cada uno vende cómo quiere”, dijo Kami.

Según indicó, el buzo del canje cuesta 6.900 pesos, mientras que los suyos tienen un valor máximo de 5.600 pesos. “No es por nada, pero yo sé que lo estoy vendiendo a precio. Ayer hice una banda de ventas y todavía tengo que seguir armando paquetes”, señaló.

Frente a esta actitud, las reacciones y los memes no tardaron en llegar, y miles de seguidores criticaron la conducta de la influencer cordobesa.