El llanto de Kami, la tiktoker viral por su molde en forma de flor, por las críticas a sus canjes

Luego de hacerse conocida en redes sociales gracias a sus videos, Kami Franco, se convirtió en una de las tiktokers argentinas más queridas en el último tiempo. Oriunda de Villa María, Córdoba, alcanzó su pico gracias a los clips en los que prueba su molde de bizcochuelo en forma de flor.

Pero ahora, la joven conocida por su usuario @Kamilaa158 fue víctima de la agresión de los usuarios al recibir una infinidad de duras críticas entre los comentarios de sus videos. En TikTok suma más de 2.7 millones de seguidores, tiene un emprendimiento de ropa y gracias a su popularidad comenzó a recibir ofertas de canje.

Kami Franco con un conjunto de la marca de Cande Tinelli Foto: instagram

Uno de los primeros canjes que recibió fue de ropa de la marca de Cande Tinelli. La hija del conductor le envió algunas prendas a cambio de que las promociones en sus redes. Y una de las últimas ofertas fue un viaje a Mar del Plata, a partir del cual Kami y su pareja “El Moneda” conocerían el mar.

Pero al contarlo en su perfil para su sorpresa recibió una catarata de comentarios negativos y críticas. Tanto es así que Kami compartió un video con su descargo en el que se la ve llorando desconsolada.

Kami Franco y su pareja "El Moneda" Foto: instagram

“Estoy cansada con todos los comentarios. Que nos dicen esto, nos dicen aquello, Ahora nos salió un viaje que nos van a regalar a Mar del Plata y nos dce: ‘así cualquiera se va de viaje’ y en realidad todo esto es trabajando”, comenzó la influencer notablemente movilizada.

Y siguió: “No soy de hacer estas cosas, no me gustan. Pero tengo una impotencia, estoy cansada... Sé que si hago videos estoy dipuesta a recibir los comentarios pero ya la mayoría son todos re malos, de gente envidiosa y me re molesta”.

La dura decisión de Kami tras las críticas a su video

Tanto fue el impacto de los comentarios negativos, que la influencer confirmó que no subirá más contenido. Según anunció solo compartirá los videos del viaje a la playa para cumplir con la empresa que la invitó pero que luego se despedirá de las redes.

“No voy a hacer más videos. Después de viajar no voy a hacer más porque ya me cansé. Prefiero seguir así: mi casa, mi familia, mi trabajo”, explicó.