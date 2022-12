Kami y El Moneda, la pareja de influencers más querida del país, cumplieron su sueño: llegó el primer auto

La Kami y el Moneda no paran de robar corazones. Desde Cordoba hasta el resto del país, sus aventuras y rutinas cotidianas sorprenden a todo el mundo. Es la frescura con la que se muestran y la alegría que transmiten hasta en las cosas más pequeñas lo que los volvió tan conocidos y queridos.

Esta vez hicieron parte a todos sus seguidores de un nuevo logro. Por primera vez, ambos tienen su propio auto. “No, gente, no saben lo que nos compramos... Ay, se los voy a contar. Estoy con una emoción..”, dijo en su video de Tiktok.

Los tiktokers cordobeses, "Kami" y "El Moneda". (Foto de Instagram @kamilafrancoo)

“A mí siempre me gusta contar cuando las cosas ya están hechas y ya está, así que les voy a contar”, dijo con la simpleza de siempre antes de informar que tiene en sus manos las llaves de su primer auto.

“Nos compramos un auto usado, está en buen estado, es lindo... Estoy recontenta”, dijo muy emocionada.

“No saben la emoción que tengo. Estoy feliz. Antes andábamos en bici para todos lados, yo en el manubrio de mi amor... me llevaba. Y ahora que ya tenemos a Romita, la verdad es que nos va a favorecer mucho para cuando tengamos que llevarla a los controles”, confesó.

La felicidad de La Kami es la felicidad de todos. Tanto en Tiktok como en Twitter, millones de usuarios salieron a felicitarla. “Estoy contenta y es increíble lo que me está pasando. (...) La verdad es que mi amor me trata como el primer día, es superbueno, es fiel, es fachero, me ama, lo amo... Y esta hija hermosa que tengo, Romita, que es una nena superbuenita”, exclamó sin poder creerlo.

El video rápidamente se volvió viral y comenzó a ser replicado en otras plataformas digitales. La pareja se muestra arrancando el auto por primera vez y la emoción es total.

Su hija los acompaña y mira a la felicidad de sus padres. ”Ya le vamos a poner el asientito ahí atrás a Roma”, explicó La Kami.

Sus seguidores los llenaron de mensajes de apoyo. “Es inexplicable la buena vibra que transmitís, que sigan viniendo cosas lindas a tu vida”, comentó un fan. “Felicitaciones, Kami. Muy merecido. A pasear la familia más tierna de Argentina”, escribió otro.

“Qué lindo es ver cómo poco a poco logran muchas cosas. Bendiciones para tu pequeña familia”, dijo otra usuaria.

Kami y El Moneda de viaje en Mar del Plata junto a su pequeña hija. Foto: Instagram

El día que La Kami y El Moneda conocieron el mar

Días atrás los influencers cordobeses estuvieron por primera vez en la ciudad de Mar del Plata. Allí Kamila Franco conoció por primera vez las olas del mar.

“Gente, no podemos creer lo bello que es Mar del Plata”, aseguró la joven que nació en Villa María. Totalmente fascinada con lo que estaba viendo, Kami gritó: “Estoy enamorado, mi amor”.

“¡Miren que bello, es hermoso!”, repetía una y otra vez.