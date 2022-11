El dulce gesto de María Becerra a Kami, la tiktoker que se grabó llorando por los malos comentarios

María Becerra está en uno de los mejores momentos de su carrera como cantante, luego de haber dejado atrás su camino como youtuber cuando comenzó a subir videos de covers y dejaba a más de uno con la boca abierta. Hoy tiene más de 21.7 millones de oyentes mensuales en Spotify y es una de las artistas argentinas más escuchadas.

Sin dudas, está dando cátedra de cómo conquistar al público y rápidamente se posicionó como una de las favoritas desde que lanzó sus primeros temas en 2019. Hoy ya es una artista consolidada pero no se olvida de sus raíces y tras un video de Kami, una tiktoker cordobesa que rompió en llanto por las críticas, decidió hacerle un regalo.

Kami, junto a su novio y su hija. Foto: Instagram

María le envió a Kami un buzo con el logo de Automático, su último single. “Gente, miren lo que me acaba de María Becerra”, dijo la influencer mientras mostraba la prenda y la cara se le iluminaba de ilusión. “Estoy muy contenta. Tengo una emoción. Me encanta. Ella es tan hermosa, tan humilde, se re nota que es una piba de barrio, piola. Algún día la voy a conocer”, sentenció.

Luego, llamó a “El Moneda”, su novio, para que vea cómo le había quedado el buzo que le había regalado Becerra. Sin dudas, se la vio muy agradecida a la tiktoker luego del gesto que tuvo la cantante con ella.

Por qué Kami se grabó llorando: la respuesta de María Becerra

“Gente, hago este video porque te juro que estoy cansada de todos los comentarios. Ahora nos salió un viaje que nos van a regalar a Mar del Plata. Y todos comentando una banda de cosas de ‘así cualquiera se va de viaje’”, recapituló Kami mientras lloraba en un video de TikTok.

“En realidad todo esto es trabajo y te ponen un montón de cosas re feas. Y la verdad es que no soy de hacer estas cosas, no me gusta. Pero tengo una impotencia porque estoy cansada”, aseguró y agregó que la mayoría de los comentarios son “re malos y re envidiosos”. “No tengo ganas de hacer más videos”, arremetió.

Luego se sinceró: “Ustedes no saben por todas las cosas que hemos pasado”. “La verdad que te re baja el autoestima porque nosotros no nos metemos con nadie”, dijo sobre cómo le afectan los malos comentarios. Ese video acumuló más de 7 millones de reproducciones, superó los 930 mil likes y los 57 mil comentarios.

El comentario de María Becerra. Foto: Captura

“Ustedes las pasaron, y lo sabemos. Por fin lo bueno está llegando así a disfrutarlo Cami. A seguir trabajando y cumpliendo sueños. Que la gente mala y envidiosa siga mirando y criticando, no les des el gusto Cami”, fue el comentario de María Becerra que se mezcló con los de muchos otros famosos que apoyaron a la tiktoker.