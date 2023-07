Diego Dabove y la victoria ante Belgrano: “Más cerca de lo que queremos ver de Instituto”

Asumió y le tocó afrontar el tramo más complicado del fixture para un Instituto que estaba en un bajón. Diego Dabove confiaba en poder sacar al equipo a flote, como lo fue la victoria sobre Belgrano 1 a 0 ante una multitud en el Kempes, por la fecha 22 de la Liga Profesional.

“Hubo mucha expectativa y adrenalina en la previa. Era muy importante para todos. Muy contento por haber vivido un clásico. Desde lo táctico hubo cosas que me gustaron mucho, sobre todo en lo defensivo”, remarcó el DT Albirrojo en su su primera victoria desde que tomó el timón.

“Intentamos hacer un partido inteligente en lo defensivo, e intentar bloquear las virtudes de Belgrano. Los primeros 30 minutos nos dio una sensación de jugar en un nivel muy alto. Fue un partido de mucha complejidad, y necesitábamos ganar”, analizó Dabove.

Instituto derrotó a Belgrano por uno a cero en el Kempes ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“El equipo está en una etapa de progresos en un montón de aspectos. Que Watson haya tenido el partido que tuvo, con todo el potencial que tiene. Tuvo un gran partido en un contexto difícil. Lo de Gregorio Rodríguez también fue importante”, añadió.

Y se ilusionó: “Hoy, sobre todo el primer tiempo, está mucho más cerca de lo que queremos ver con Instituto. Un equipo protagonista. Es lo que trabajamos en la semana. Partido a partido yo creo que vamos a seguir mejorando. Lo más importante era ganar. era imprescindible”.

Instituto derrotó a Belgrano por uno a cero en el Kempes ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

FRANCO WATSON Y EL “PARTIDO PERFECTO” DE INSTITUTO

“Hicimos un partido perfecto. Sabíamos desde el primer momento que la idea era buscar los tres puntos y bueno, creo que lo hicimos de muy buena manera. La clave fue siempre mantener la intensidad durante los 90 minutos. Creo que fuimos un equipo muy intenso, el cual supimos que era un juego de tratar de ganar la segunda pelota y de ahí recuperar y atacar y bueno lo hicimos de buena manera”.

Instituto derrotó a Belgrano por uno a cero en el Kempes ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

El resumen de Franco Watson, figura de la celebrada victoria de Instituto sobre Belgrano. Sobre su rendimiento, apuntó: “Partido a partido vamos jugando con más confianza. El grupo me transmite eso en el día a día y en el partido a partido. Espero seguir respondiéndole de esta manera. Capaz los primeros partidos no encontré mi mejor versión, capaz me tenía que acostumbrar un poco al juego de primera, a la velocidad de primera. Me voy sintiendo mucho mejor”.

Para después profundizar: “En lo personal, en lo individual fue uno de los mejores partidos que me tocó jugar. El triunfo es sumamente importante, era el envión anímico que estábamos necesitando para poder levantar ahora en estos partidos que quedan, sabemos que son todas finales”.