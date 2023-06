Diego Dabove explicó por qué Jorge Carranza no fue titular y el arquero de Instituto respondió

Diego Dabove debutó como entrenador de Instituto frente a Racing, y el planteo del equipo titular tuvo un cambio que llamó la atención. Es que, el DT eligió a Manuel Roffo como arquero del encuentro y dejó al excapitán Jorge Carranza en el banco de suplentes.

Este miércoles, durante el entrenamiento en La Agustina, Dabove habló con los medios y explicó por qué tomó la decisión de cambiar al 11 titular. Además, detalló cómo vio al equipo de Alta Córdoba en su primer encuentro sin Lucas Bovaglio.

Respecto al apartamiento de Carranza, Dabove justificó: “Fue futbolístico, no tiene nada que ver con lo táctico ni con lo que vi, porque en dos días tampoco vi tanto. Fue lo que tenía en la cabeza”.

Jorge Carranza cometió una dura falta y vio la tarjeta roja en el San Lorenzo-Instituto. Foto: Federico Claro

En este sentido, el actual entrenador detalló que “El Loco” y Roffo están en un nivel muy similar. “Jorge tiene un torneo parejo; más allá de algún error puntual, que eso han tendido todos”, sumó el exDT de Huracán.

QUÉ DIJO JORGE CARRANZA DE LA DECISIÓN DE DABOVE

En diálogo con la Mesa del Fútbol, Jorge Carranza opinó de la decisión de Dabove y manifestó: “Lo que queremos todos los jugadores es estar dentro del campo de juego. Eso no depende de mí. Uno tiene que estar a disposición y se me plantea un desafío interesante”.

En la misma línea sumó: “Yo no me hubiera sacado del equipo. Estoy tranquilo porque las estadísticas del torneo de la Liga profesional me avalan mis actuaciones. Yo volví para ascender. Lo logré y luego renové contrato para que el club siga en primera y luego ir por más”.

LA OPINIÓN DE DABOVE SOBRE EL PRIMER ENCUENTRO ENTRENANDO A INSTITUTO

En Alta Córdoba, el albirrojo no pudo sostener la ventaja que había logrado Adrián “Maravilla” Martínez en el primer tiempo y empató 1 a 1 con Racing. Por lo que, el partido inaugural de Dabove permitió que Instituto sume un -necesario- punto.

Diego Dabove, nuevo DT de Instituto, y la semana previa al cotejo ante River. (Prensa IACC).

“Cuando hicimos el análisis, nos dio bronca. Tuvimos las situaciones para haberlo ganado, ante un rival que tenia mucha complejidad”, dijo Dabove respecto al empate. Respecto a la situación del equipo, el entrenador calificó: “Me encontré con un plantel bien trabajado, entrenado... Hay que acomodar situaciones futbolísticas y sobre todo, trabajar lo mental. Es sacar un par de resultados adelante y ya se empieza a transitar de otra manera”.

CÓMO QUEDÓ INSTITUTO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL

Tras la fecha 20, Instituto quedó en la posición 21 (de 28) con 22 puntos. Del total de juegos, ganó cinco, empató siete y perdió ocho; por lo que se encuentra en la “cuerda floja” de los promedios.

El primer equipo en la tabla, es River con 44 puntos y una racha de 14 partidos ganados, dos empatados y sólo tres derrotas. En cuanto a los cordobeses, Talleres suma 40 y Belgrano, 31.