En medio de la investigación judicial sobre los presuntos abusos sexuales y ataques que habría perpetrado el ex director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, se conocieron nuevos detalles estremecedores. La familia de Luana Ludueña, la bombera que se quitó la vida tras denunciar al ex funcionario, aseguró que Emiliano Conti, quien era su pareja, “le pegó” cuando se enteró.

Según afirmaron el padre y la madre de la joven de 26 años, este hombre, que también es bombero, la agredió para que no denuncie a su superior. “Emiliano Conti quería que ella cambiara su declaración, la perseguía”, señalaron.

“Es un bombero de Ballesteros que tiene un cargo en el ETAC (Equipo Táctico de Acción contra Catástrofes). Tuvieron una corta relación que terminó cuando ella fue abusada por Concha y le contó a él. Y éste la secuestró en un auto, no la dejaba bajar, la trataba mal y la acusaba”, explicó la madre en diálogo con El Show del Lagarto. “Luana tenía miedo de Concha y de Emiliano, porque la perseguía constantemente. Días antes de que ella tomara esta trágica decisión, ella llegó a casa y me pedía que la ayudara, que no podía vivir, que no podía andar sola en la calle. La torturaba”, aseveró la mujer.

Por su parte, Sergio, el progenitor de Luana, indicó: “Luana me contó que ese día Conti le pegó para que no hable, le quitó el celular al frente de mi casa y se quedó ahí como 15 minutos esperando”. “Después me llamaba para preguntarme qué había hecho Luana, si había salido, si lo había ido a denunciar o si me había contado algo”, narró.

Cabe destacar que de instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, imputó a Conti por privación ilegítima de libertad. Aunque esa carátula podría agravarse luego de las declaraciones de la familia de la víctima.

Los padres de Luana desmintieron al ministro de Seguridad Mosquera

Frente al pronunciamiento del ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, quien afirmó que “todo el sistema de protección civil ha estado al lado de esa familia”, los padres de Luana negaron que alguien de la Provincia se haya puesto en contacto con ellos. “No ocurrió, para nada, de ninguna manera. Nunca se comunicó nadie”, remarcó la madre.

Atención

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda: